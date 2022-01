Mourinho: «La Roma doveva vincere 4-0 e invece poteva finire 1-1. Sono stanco»

Roma-Cagliari 1-0, l’intervista di Mourinho a Dazn:

La vittoria è super importante però è una partita per tranquillità, per fare subito gol, partita controllata ma che può finire 1-1 Rui Patricio fa una grandissima parata su Joao Pedro però completamente fuori contesto, abbiamo dominato, abbiamo avuto controllo controllo controllo eppure una partita di 4-0 5-0 poteva finire 1-1. Ho sentito pressione fino alla fine nonostante abbiamo giocato così bene.

Per me Kumbulla è stato miglior giocatore della Roma stasera, mi dà grande soddisfazione perché in un determinato momento della stagione ha avuto difficoltà, sono stato molto negativo nel mio feedback nei suoi confronti, lui sempre molto tranquillo, umile ed è cresciuto. Penso che sia un giocatore da difesa a tre ma può fare bene a quattro. Abbiamo lavorato sugli errori commessi con la Juve, soprattutto da parte delle chiusure centrali da parte di chi gioca in mediana.

Ieri abbiamo fatto allenamenti quattro contro zero per migliorare davanti alla porta. A Felix non posso chiedere di più. Abraham soffre troppo di frustrazione quando non riceve palla come chiede. Zaniolo nel primo tempo deve fare gol di prima su palla che gli dà Felix. Spero che qualche partita faremo tanti gol, siamo la squadra di Serie A che fa più tiri in porta. Sono stanco.

Era importante vincere ma abbiamo fatto fatica. Il calendario favorevole? Abbiamo perso con Bologna, Venezia, due punti con Sampdoria, le partite non sono scontate. I ragazzi avevano bisogno di una vittoria.

Per dire la verità, noi abbiamo bisogno di più Sergio Oliveira, giocatori di performance, con 29 anni, che sanno quello devono fare, non è Pirlo, Pjanic, quello che voi chiamate regista. Maitland Niles ci dà un’opzione in più. Senza di lui, saremmo stati in difficoltà, Karsdorp è andato in panchina senza allenarsi.