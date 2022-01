Manzini: «Ci sono troppi calciatori stranieri. Adesso scappa anche Insigne»

Bello il calcio di un tempo, secondo Manzini, quando si pensava solo a giocare a calcio e i calciatori non erano bambini viziati che pensavano solo ai soldi

«Mi è venuto a noia. Oggi è il trionfo dei procuratori. Una macchina da soldi. E i calciatori sembra che mentano facendosi scoprire. Recitano piuttosto male. Bambini viziati, con troppi soldi. E poi non mi piace vedere così pochi italiani per squadra. Io sono l’opposto del razzismo, ma così non ha più senso. Sa che faccio? A volte mi guardo la Serie B e qualcosa di estero. Una volta c’era una regola: non più di tre stranieri per squadra. Mi domando: non ci saranno dei buoni calciatori italiani? Adesso scappa anche Insigne»