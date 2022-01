Ma l’Aia chiede scusa solo al Milan? Siamo un po’ gelosi

Un gruppo di tifosi (immaginiamo interisti) scrive al Napolista: abbiamo un elenco lungo così di torti arbitrali, però il periodo delle scuse non era ancora cominciato

Buongiorno siamo un gruppo di amici e tifosi,

siamo rimasti colpiti dall’apprendere che l’Aia avrebbe chiesto prontamente e formalmente scusa al Milan per la svista dell’arbitro Serra ieri sera. Anche l’arbitro si era scusato e forse sarebbe già stato molto. Questo episodio un po’ ci indispettisce. Purtroppo, dal momento stesso in cui abbiamo manifestato la nostra fede calcistica l’Aia, in tanti anni, non ci ha mai manifestato simpatia, figuriamoci porgerci le scuse… Non arriviamo a pretendere tanto, ci basterebbe che ci venissero concessi 20 rigori a favore in un’unica stagione, anzi 21, per battere il record internazionale detenuto dal Milan 2020/21. Sì, lo ammettiamo, siamo un po’ gelosi e chiediamo anche noi scusa a tutti per questo.

Ci auguriamo tuttavia, che quanto accaduto non inneschi dinamiche riparatorie. Anche perché, diciamocela tutta, l’Aia non ha chiesto scusa alla Roma per aver assegnato un rigore dubbio al Milan, negandone almeno uno se non due certamente più evidenti ai giallorossi. E non ha chiesto scusa al Venezia per non aver concesso un rigore solare (Var Mazzoleni) e soprattutto non avere espulso Saelamaekers, risultato poi decisivo, per aver commesso un fallo da rosso al quinto minuto di gioco. E, a ben guardare, non ha chiesto scusa allo Spezia per aver convalidato giusto ieri sera un goal a Leao scaturito da un intervento falloso. Poi ci sarebbe anche il rigore dato da Calvarese alla Juve per il fallo commesso da Cuadrado (sic!) su Perisic e per cui il Napoli ha detto addio alla Champions 2022. Gli interisti, del resto, ricordano anche una parata di mano sulla linea di porta di Di Marco (quando giocava nel Parma) e un rigore fischiato a D’Ambrosio da un Abisso di arbitro per uno stop di petto contro la Fiorentina. Ma il tempo delle scuse non era ancora iniziato… Buon campionato a tutti

Carlo, Fabio, Flavio, Gigi, Matteo, Massimo, Nicola, Riccardo