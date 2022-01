L’Udinese fa reclamo, vuole rigiocare la partita contro l’Atalanta

Il dg Marino aveva definito la partita “un martirio”: in un primo momento l’Asl aveva vietato la gara per troppi contagi tra i friulani

I “martiri”, come li ha definiti il dg dell’Udinese Marino, provano ad aggiungere ulteriore pepe alle infinite polemiche sulla Serie A che non si ferma davanti a niente. L’Udinese ha preannunciato un reclamo per far invalidare la partita con l’Atalanta, terminata con un mortificante 6-2, puntando a rigiocare il match. Lo ha annunciato con una nota sul proprio sito:

“Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022”.

Il ricorso dei friulani punta sulla discrepanza tra la “forzatura” della Lega e la decisione dell’autorità sanitaria che aveva in un primo momento vietato la disputa della partita. Inoltre la società ha reso nota una nuova positività di un giocatore impiegato contro l’Atalanta.

Il Giudice sportivo ha omologato il match riservandosi però “di assumere altre ed eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte”.