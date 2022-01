L’ex compagna di Jacobs: «È un padre assente. Non paga neanche i 300 euro di mantenimento per il figlio»

A Chi: «Al ritorno da Tokyo Jeremy doveva andare a prenderlo in aeroporto con la famiglia ma mi dissero che per lui non c’era posto in macchina».

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’ex compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika Szabo, descrive la medaglia d’oro olimpica come un padre assente, che non paga neanche gli alimenti per il figlio Jeremy, 7 anni.

Ha fatto sette anni lo scorso 14 dicembre ma nemmeno allora il padre gli ha fatto una telefonata.

La donna racconta il surreale ritorno di Jacobs da Tokyo.

«In teoria Jeremy doveva andare a prenderlo in aeroporto a Roma con tutti i familiari. Peccato, però, che il giorno prima che lui atterrasse, la nonna mi abbia mandato un messaggio per dirmi che Jeremy non poteva andare perché per lui non c’era posto in macchina. Questo non è giusto. Quando ci si lascia con la compagna, non si dovrebbe lasciare anche il figlio. Jeremy non c’entra niente: Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà. Marcell all’inizio veniva anche un po’ a trovarlo, poi hanno iniziato a passare le settimane e poi i mesi. Non c’era l’ombra di una regolarità. E ha smesso anche di pagare il mantenimento per il figlio, per un anno non ha pagato niente e parliamo di 300 euro».