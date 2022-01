Le regole sono uguali per tutti: Djokovic ha perso l’appello, sarà espulso

La Corte Federale australiana ha confermato la cancellazione del suo visto di ingresso in Australia. Niente Australian Open

Le regole sono uguali per tutti, anche per Novak Djokovic. La Corte Federale australiana presieduta dal giudice James Allsop ha rigettato l’appello presentato dal tennista, confermando la cancellazione del suo visto di ingresso in Australia. Ora Djokovic sarà espulso e non potrà partecipare agli Australian Open.

Il tennista serbo ha perso l’appello contro la decisione del ministro dell’Immigrazione Hawke. Dovrà lasciare il Paese.