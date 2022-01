Koulibaly è ai quarti di Coppa d’Africa, il Senegal batte Capo Verde in 9

Anche il Camerun di Anguissa s’è qualificato, ma l’avversario (le Isole Comore) aveva dodici positivi e nessun portiere di ruolo a disposizione

Koulibaly raggiunge Anguissa ai quarti di Coppa d’Africa. I due giganti del Napoli sono ancora in corsa per il massimo risultato ma c’è da dire che le partite della competizione continuano ad essere tutt’altro che esaltanti: i padroni di casa del Camerun hanno agevolmente superato gli esordienti delle Isole Comore, che però erano alle prese con dodici positivi e senza portieri a disposizione; il Senegal di Kalidou – nettamente tra le squadre più forti del torneo – ha invece battuto due a zero la nazionale di Capo Verde, rimasta in 9 in seguito alle espulsioni di Andrade al 21esimo minuto e Vozinha al 57esimo. Si è trattato di un risultato risicato: il raddoppio è arrivato solo al 92esimo minuto, a conferma di una certa difficoltà dei Leoni della Teranga in zona gol. Mané e compagni hanno segnato solo tre gol in tutta la durata del torneo: due oggi e uno, alla prima giornata, su rigore.

Ai quarti, il Camerun affronterà il Gambia di Barrow. Per il Senegal invece la vincente tra Mali e Guinea Equatoriale.