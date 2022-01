Il Comitato tecnico scientifico ha dato l’ok al nuovo protocollo messo a punto da Lega Serie A, Governo e Regioni

È arrivato l’ok del Comitato tecnico scientifico al protocollo Covid ch’è risultato dall’accordo tra Governo, Regioni e Lega Serie A, elaborato alla presenza del Coni. Lo riporta l’Ansa. il protocollo prevede che l’intero gruppo squadra venga bloccato solo al raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti dello stesso.

I contatti ad alto rischio, a prescindere dallo stato vaccinale, saranno testati ogni giorno per cinque giorni. Per i contatti a basso rischio si applicano semplicemente le indicazioni ministeriali. Ad eccezione del momento in cui si svolge l’attività sportiva, è comunque obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2.