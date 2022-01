«Il calcio è una stronzata», Commisso e il Financial Times affondano la burocrazia del sistema-Italia

La vicenda nuovo stadio di Firenze è “la diapositiva del calcio italiano. All’estero giocano in strutture di acciaio e vetro e guadagnano”

“Il calcio è una stronzata”. E per calcio Commisso intente quello italiano. Nella lunga intervista al Financial Times il Presidente della Fiorentina torna spesso, più o meno direttamente, sul sistema calcio italiano. Sempre con i suoi toni: “Sono un animale diverso. Spero che rispettino un animale diverso. E se non lo rispettano, vaffanculo”.

Dice di non essere uno “stupido americano” che affonderà spendendo all’infinito ma che il suo piano è di investire abbastanza per rendere la Fiorentina “autosufficiente”. “Ora siamo a 340 milioni di euro, capisc’?”.

Il punto, per Commisso, è che “Più vivo qui, con questo sport folle, più mi rendo conto di quanto sia incasinato”. E descrive l’imbarazzante sequela di problemi burocratici che si frappongono tra la sua voglia di investire infrastrutture e la loro realizzazione. “Gli operai lavorano per vivere. Quando vengo in cantiere, sono tutti miei amici perché si rendono conto che sto dando loro un lavoro . . . Ai funzionari della città non frega un cazzo se le persone lavorano o meno”.

Anche il Financial Times scrive che “la questione è simbolica, una diapositiva del calcio italiano. Tre decenni fa, i suoi migliori club hanno ospitato i più grandi giocatori e allenatori del mondo, aiutandoli a dominare il calcio europeo. Ma la qualità e il fascino della Serie A sono costantemente rimasti indietro rispetto a Inghilterra, Spagna e Germania, dove le squadre migliori giocano in nuove strutture in vetro e acciaio, davanti a case gremite, guadagnando anche di più dai contratti sui diritti televisivi”.