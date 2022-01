Giudice Sportivo, le quattro gare saltate all’Epifania vanno tutte sub judice

Nessuna decisione su Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Su Udinese-Salernitana si deciderà il 19 gennaio.

Il Giudice Sportivo ha deciso di non decidere sulle quattro gare di Serie A non disputate nell’ultima giornata per i casi di Covid tra i tesserati dei club. Le gare vanno sub judice. Si tratta, lo ricordiamo, di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia.

Il Giudice Sportivo acquisirà dunque la documentazione relativa alle partite, comprese le decisioni delle Asl di mettere le squadre in quarantena.

Il rinvio ha delle conseguenze su alcuni giocatori, come Calhanoglu: squalificato per un turno, avrebbe dovuto scontarlo contro il Bologna, nella partita che non si è giocata, ora dovrà saltare la Lazio domenica a San Siro.

