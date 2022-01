Gazzetta: Marotta prepara l’ultimo sgarbo alla Juve inserendosi nella trattativa per Dybala

Il ds nerazzurro stima molto l’argentino. Aspetta gli sviluppi del suo rinnovo, non più scontato. Gli addii di Vecino e Vidal libererebbero le risorse necessarie

Beppe Marotta prepara l’ennesimo sgarbo alla Juventus nel caso in cui Paulo Dybala non rinnovasse il suo contratto con i bianconeri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il prolungamento dell’argentino si è complicato nelle ultime settimane, con la Juve che vorrebbe rinegoziare l’accordo al ribasso e l’argentino che sembra essersi seccato della situazione e starebbe pensando di non rinnovare più. La rosea scrive che l’Inter è pronta ad inserirsi nelle difficoltà tra giocatore e club.

“Non è giusto definirla solo una manovra di disturbo, è qualcosa di più. È un’idea concreta”. “Marotta è tra i più grandi estimatori esistenti di Dybala, oltre che uno specialista dei colpi a parametri zero”. “L’Inter sa tutto, Marotta è perfettamente informato della situazione, conosce ogni movimento intorno all’argentino. E dunque sa pure, il dirigente nerazzurro, che fino alla fine di questo mese il numero 10 ha dato la priorità alla Juve”.

L’Inter aspetta. Naturalmente non può offrire a Dybala i 10 milioni complessivi che vorrebbe, ma se la cifra dovesse abbassarsi,

“allora il colpo Dybala diventa una gara a cui l’Inter vuole iscriversi, anche con ottimi motivi per pensare di poterla portare a casa. Il corteggiamento è iniziato, c’è chi sussurra ci sia già stato un approccio. Prematuro ma non troppo, perché i conti in viale della Liberazione sanno farli bene. Traduzione: se il nuovo contratto di Dybala non si discosterà molto dall’attuale con la Juve, l’Inter ci sarà. E lo stesso argentino – c’è da giurarci – ne è a conoscenza”.

A giugno il monte ingaggi dell’Inter si alleggerirà visto che vanno in scadenza sia Vidal che Vecino.

“In tutto un peso di circa 16 milioni lordi annui sulle casse dell’Inter. Quei 16 milioni sono abbastanza per

pianificare l’assalto a Dybala”.