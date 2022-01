Gazzetta: la Juve vince, ma per manifesta inferiorità tecnica dell’avversario

Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Licari commenta la vittoria della Juventus sull’Udinese, ieri in campionato.

“La Juve vince, sì, ma più che altro per manifesta inferiorità tecnica dell’avversario. Tiene palla (quasi 67%), ma c’è poco da vantarsene: a quella velocità, i contendenti te la lasciano volentieri e dicono “fai pure”. La tattica di Allegri oscilla tra un 4-2-3-1 più ortodosso, con Dybala trequartista centrale, e un 4-3-3 quando McKennie s’inserisce al centro e uno tra l’argentino e Kean si allarga. Il texano è l’elastico, ma sono piccole variazioni formali. La realtà è che la fase di smarcamento è povera come quella della pressione collettiva. Non c’è squadra che si affidi all’iniziativa privata più della Juve, ma così è davvero facile prenderle le misure. La manovra è barocca e, stringi stringi, oltre ai due gol c’è soltanto la gran punizione di Cuadrado a costringere Padelli alla parata. Nient’altro”.