Gasperini: «Alla fine la cosa migliore è sempre giocare, avevamo più assenze dell’Udinese»

Nel post-partita di Udinese-Atalanta, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. L’Atalanta ha vinto 6-2

“Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però che alla fine sia la cosa migliore giocare“.

“Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita insidiosa comunque. C’era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano le assenze forse ne avevamo più noi; è una situazione così un po’ per tutte le squadre”.

“La differenza di rendimento fuoricasa rispetto alle partite in casa? Ci son tante piccole cose, non c’è una motivazione sola. Probabilmente anche l’atteggiamento degli avversari, che in casa giocano a viso aperto. In casa forse abbiamo sofferto l’assenza di pubblico o comunque la riduzione di capienza. Siamo andati sotto in diverse partite importanti che non siamo riusciti a ribaltare. Ci son tante componenti, dovremo comunque migliorare il rendimento in casa”.



“I gol presi? Dispiace, l’Udinese non riusciva ad essere molto pericolosa però siamo stati sfortunati nell’episodio del primo gol. Peccato, ma abbiamo giocato con sicurezza nonostante il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Sembra quasi che quando siamo in controllo perdiamo un po’ di concentrazione”.

“L’Inter? Sarà una sfida di alto livello. L’Inter sta facendo molto bene e noi siamo in un buon momento nonostante i due stop a fine 2021. Oggi siamo ripartiti bene, abbiamo la Coppa Italia ora, appuntamento a cui teniamo molto. Dopo penseremo all’Inter, non penso allo scudetto ma voglio che i miei si misurino con la squadra che in questo momento è la migliore“.