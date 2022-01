Djokovic rispedito in Serbia, finisce la telenovela australiana

“Anche i ricchi si vaccinano”. Il governo australiano interviene e gli ritira il visto. A Novak resta solo l’ultimo ricorso. Sarà squalificato per tre anni?

“Anche i ricchi si vaccinano”. La telenovela australiana è finita, Novak Djokovic – ormai ambasciatore internazionale dei no vax – torna in Serbia e non giocherà gli Australian Open.

Il ministro dell’immigrazione ha cancellato la decisione del tribunale e ha espulso il tennista serbo. Ha esercitato i suoi poteri e ha chiuso la vicenda.

In precedenza il Ministro dell’Economia australiano, Simon Birmingham aveva ricordato:

“La nostra politica non è cambiata. Si entra con vaccino o con esenzione medica accettabile. Continueremo ad applicare questa politica con rigore”.

A questo punto, per Djokovic non c’è più nulla da fare. A meno che non voglia impugnare la decisione del ministro e che lui non commetta un errore procedurale.

resta da vedere se Djokovic sarà squalificato per tre anni per l’eventuale falsificazione del tampone.

🚨Immigration Minister Alex Hawke has used his ministerial powers to cancel Novak Djokovic’s visa @SBSNews pic.twitter.com/2NuvIaPTsC — Eden Gillespie (@edengillespie) January 14, 2022