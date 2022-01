Brignone: «Quando sono stata male, nessuno mi ha aiutata. Ho fatto bene ad allenarmi da sola»

La Gazzetta dello sport intervista Federica Brignone che parla di tutto, soprattutto della sua decisione di allenarsi per conto proprio. Stamattina si corre la discesa libera femminile a Cortina.

«Con diverse figure della federazione ho un ottimo rapporto, ma avevo bisogno di altro. Senza, restava un’altra via… Pensare al ritiro… E non è una frase a sensazione. Non mi divertivo più, facevo persino fatica ad allenarmi. (…) Serviva una svolta. Hanno storto il naso in tanti, erano convinti che sarei sprofondata…E adesso che le cose vanno bene dovrebbero avere l’onestà di riconoscere la bontà della scelta. Non è accaduto…».