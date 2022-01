Bologna-Inter, palla al Giudice Sportivo: arriva il triplice fischio della prima partita fantasma del giorno

La pantomima procede come previsto. L’Inter in campo per il riscaldamento, il primo tempo di attesa e poi l’arbitro che decreta la fine di una partita mai iniziata

Come tutti già sapevano, Bologna-Inter non è stata giocata, vista l’impossibilità da parte del Bologna di esercitare qualsiasi tipo di attività data la quarantena a cui è stata sottoposta la squadra dall’Asl di riferimento per territorio. La prima pantomima del giorno, insomma, si è compiuta. L’Inter in campo per il riscaldamento al Dall’Ara, il primo tempo di attesa per l’arrivo di una squadra che non sarebbe mai arrivata, il triplice fischio finale dell’arbitro Ayroldi. Ora, come scritto, si ripeterà la trafila di Juventus-Napoli di un anno fa: palla al Giudice Sportivo, poi eventualmente gli appelli. Perché il calcio non ha regole, in Italia.