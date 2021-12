Violenza negli stadi, il Lione vieta le trasferte ai suoi tifosi: «Episodi inaccettabili, puniremo i responsabili»

Dopo l’ennesimo episodio di violenza da parte dei suoi tifosi, il Lione ha vietato loro definitivamente le trasferte. Al Charlety di Parigi, sede del Paris FC, avversario del Lione nei 32esimi di finale di Coppa di Francia, nell’intervallo dalle tribune sono partiti fumogeni, alcuni tifosi hanno scavalcato le transenne scontrandosi con quelli rivali, tanto da costringere le forze dell’ordine ad intervenire. C’è stata anche un’invasione di campo. La partita è stata sospesa.

Di seguito il comunicato del Lione.

“L’Olympique Lyonnais condanna ancora una volta fermamente tutte le violenze avvenute durante la partita Paris FC. Poiché il calcio francese sta affrontando una crisi senza precedenti, questi incidenti sono inaccettabili e rappresentano una seria minaccia per il nostro sport. Da venerdì sera, l’Olympique Lyonnais si è messa a disposizione di inquirenti e autorità affinché si faccia luce su tutti gli atti commessi durante questa serata e si stabiliscano le responsabilità, sia nel getto di bomba all’interno del parcheggio all’inizio dell’intervallo, fumogeni, violenza e invasione del campo. L’Olympique Lyonnais si assumerà tutte le sue responsabilità e ora mostra un’estrema determinazione a voler individuare le persone coinvolte, qualunque sia la loro appartenenza al club, e a sanzionarle. Così, l’Olympique Lyonnais ha deciso di sporgere denuncia dopo questo episodio di violenza e adotterà le misure più severe contro le persone coinvolte dopo le identificazioni, anche contro i tifosi del Lione eventualmente individuati. I team di sicurezza dell’Olympique Lyonnais hanno già iniziato ad analizzare tutti i filmati e utilizzeranno tutti gli strumenti a loro disposizione per punire chiunque venga identificato. L’Olympique Lyonnais applicherà il massimo delle sanzioni con forza e determinazione, compresa l’esclusione a vita dallo stadio. Gli individui coinvolti non hanno posto in uno stadio, la violenza negli stadi non può più essere tollerata. Questi devono essere adeguati tecnologicamente e meglio organizzati per identificare i facinorosi. La violenza deve essere fortemente condannata da tutti i giocatori di calcio, compresi i gruppi di tifosi. Più che mai, dobbiamo sradicare questi fenomeni di teppismo e bandire tutti coloro che sono nemici, con i loro atti, del calcio, ma anche dei club che affermano di essere. In questo contesto, fino a nuovo avviso e fino a quando non verrà fatta luce sull’identificazione dei colpevoli, l’Olympique Lyonnais decide di vietare ai gruppi di tifosi di viaggiare in trasferta”.