Spalletti: «L’Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sfida contro l’Atalanta

«L’Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera. Noi abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo una squadra credibile che in alcuni momenti non ha avuto fortuna nelle proprie azioni, questa squadra ci permetterà di rimanere agganciati alle sudare forti finché non rientreranno tutti»

Quanto avete pagato l’uscita di Lobotka?

«Se non c’era questa ulteriore difficoltà forse si riusciva a fare come si è fatto per lunghi tratti. Perché Lobo ha giocato bene in quelle posizione mandando sempre a vuoto la difesa dell’Atalanta. Però Demme è un altro giocatore su cui puntiamo, se non avesse avuto il covid avrebbe giocato»

8 gol presi nelle ultime gare, la preoccupa?

«No, perché quando si fa questo lavoro, oltre i dati si va a vedere l’atteggiamento della squadra. Nell’atteggiamento di stasera ci trovo tante cose giuste, negli ultimi 10′ la squadra strameritava di fare gol, poi è chiaro che lasci un po’ di spazi. Io ho fatto i complimenti ai ragazzi stasera» «Stiamo facendo quello che è giusto, che è corretto e che poi ci porterà lontano, perché io sono convinto che noi faremo ancora grande calcio»

Cambiare sistema di gioco si potrà ripetere o era dovuto all’Atalanta?

«Un po’ tutte e due, noi non abbiamo mai sofferto in modo di giocare come quello dell’Atalanta. Siamo stati in equilibrio e siamo stati benissimo in campo. Poi loro sono stati bravi con la loro qualità e la forza fisica. Poi loro sono anche bravi a fare falli nella nostra metà campo e anche questo si deve imparare perché nella tua metà campo non ammoniscono»

Domenichini è entrato addirittura in campo per stoppare la palla?

«Lo avrei fatto anche io perché c’era da riprendere il risultato e c’era da anticipare gli avversari. Se avessimo vinto avrei mandato lui anche stasera, ma quando si perde è meglio che venga io»