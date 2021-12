Spalletti: «Di Lorenzo ha gli attributi. Con l’Atalanta prova stratosferica nonostante fosse stato male sabato»

In conferenza stampa: «Giovanni sabato notte è stato male, ma ci teneva ad essere in campo il giorno dopo e ce l’ha fatta. Questo la dice lunga sulla testa dei miei calciatori»

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha voluto fare in conferenza stampa un complimento a Giovanni Di Lorenzo, lodato dal tecnico di Certaldo per l’abnegazione, l’impegno e l’attaccamento alla maglia. Di Lorenzo, infatti – in base al retroscena raccontato da Spalletti – sabato notte s’è sentito male e non ha dormito. Ma di sera, dopo aver recuperato un po’ di sonno durante la giornata, è sceso comunque in campo. Offrendo, come sempre, una buona prestazione.

Io spesso ho detto di avere a che fare con un gruppo che ha talento ed attributi, e voglio fare un esempio: uno come Di Lorenzo sabato notte s’è sentito male, non ha dormito tutta la notte e poi qualche ora dopo ha giocato la partita senza fare colazione e senza pranzare, ha usato la giornata per recuperare sonno. E’ entrato dentro e ha fatto una partita stratosferica. Questo la dice lunga sulla testa di questi calciatori e su quello che vogliono andare a prendersi. Poi ci sono gli avversari e gli episodi, ma i ragazzi sono tutti disponibili a fare straordinari, a diventare super.

La conferenza stampa integrale.