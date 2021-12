Napoli-Leicester, Spalletti in conferenza stampa alle 14:30 (VIDEO)

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti interverrà alle 14:30 in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League contro il Leicester (LIVE)

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, interverrà in conferenza stampa a Castel Volturno per presentare la gara di UEFA Europa League contro il Leicester in programma domani pomeriggio alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Con lui Amir Rrahmani.

Le dichiarazioni di Rrahmani:

Come si fa al di là delle assenze a ritrovare gli equilibri di solidità difensiva che nelle ultime partite avete un po’ perso?

Abbiamo sempre equilibrio, anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo. Dobbiamo dare tutto in campo, entrare concentrati e dare il massimo. Poi serve anche un pizzico di fortuna.

Domani una partita da dentro o fuori. Cosa scatta nella testa di un calciatore?

Sono partite speciali, sono novanta minuti che possono decidere il futuro di due squadre. Ripeto: dobbiamo entrare in campo pronti e dare tutto.

Cosa è cambiato per Rrahmani dal punto di vista sportivo e umano dall’arrivo di Spalletti?

Mah, è cambiato che ora sto giocando di più! (ride, ndr). Io dico sempre che in una squadra forte come il Napoli ci devono essere due calciatori forti per ogni posizione. Abbiamo quattro difensori centrali forti. Sì, il mister chiede sempre cose diverse in relazione all’avversario. Prima di tutte le partite bisogna essere concentrati per capire ciò che sta cercando, per adeguarti alle sue richieste, che cambiano di volta in volta.

Quanto è importante giocare una partita decisiva davanti ai tifosi?

L’ho detto prima: partita speciale, sono novanta minuti decisivi. Tutti i calciatori vogliono giocare queste partite, forse in competizioni ancora più importanti. Ed in queste partite si vedono i calciatori veri, quelli che hanno carattere e sanno quello che vogliono.

Il Napoli con ADL ha sempre passato il girone di Europa League. Il Napoli ha il ranking migliore del girone. Non qualificarsi sarebbe un fallimento europeo di cui vi sentireste responsabili, per il prestigio ed anche per le casse della società?

Abbiamo responsabilità sempre, tutte le partite. Non solo in Europa League, anche in campionato. Giochiamo sempre per vincere, poi in campo non sempre può succedere quello che vogliamo.

L’assenza di Koulibaly costringe Rrahmani a maggiori compiti di impostazione dal basso. Dove pensa di poter migliorare ora che è un punto fermo della squadra?

Anche quando giochi in grandissime squadre, nelle migliori del mondo, c’è sempre modo di migliorare, in tutti gli aspetti tecnico-tattici.

Le dichiarazioni di Spalletti:

Coi cinque cambi è un altro sport, la gestione negli ultimi mesi è cambiata. Come si gestisce nella difficoltà questo gruppo? Specie considerando che domani a centrocampo il Napoli avrà solo Demme con certe caratteristiche. Questo può cambiare qualcosa?

No, niente da cambiare. Per me l’unico problema è quello dei valori morali dei calciatori. Dell’energia che devono esprimere ogni qual volta che entrano nello spogliatoio. Di che voglia di mantenere la schiena dritta e di prendere a calci i momenti in cui le cose non ti vanno bene, di non accettare le situazioni che a volte ti determinano dei risultati. Per quello che vedo io, da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute per cui io non devo andare a cambiare assolutamente niente. Chiaramente in un momento dove qualche risultato scricchiola la divisa normale del Napoli diventa anche un pochettino più pesante, quindi c’è da esibire una forza mentale superiore. C’è da mantenere la testa lucida da un punto di vista di potenzialità. Conta riuscire a riconoscere le potenzialità che si hanno.

Adda passà a’nuttata, mister. Oggi è passata la nottata di Osimhen. L’abbiamo rivisto in campo. Come si immagina la tabella per il rientro di Victor?

La risposta alle sollecitazioni che gli andremo a fare giorno dopo giorno ci dirà quando potremo riavere Victor. Faremo un programma in palestra e valuteremo la sua reazioni. Avendo a che fare con il ragazzo siamo molto fiduciosi di averlo prima possibile. Andrà tutelato, chiaramente, ma dal punto di vista della disponibilità per accorciare il recupero di qualche giorno verrà fatto tutto il possibile.