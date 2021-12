Spalletti: «Contro l’Empoli, Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati»

Contro l’Empoli, il Napoli recupera in panchina tre pedine importanti: Insigne, Anguissa e Lozano. Il club partenopeo ha diramato il report dell’allenamento, che dà indicazioni importanti:

Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. Fabian e Koulibaly hanno svolto terapie e personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Osimhen. Lobotka ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo.