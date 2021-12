Spalletti: «Bisogna imparare dall’Atalanta anche a fare fallo nella metà campo dell’avversario»

A Dazn: E sono bravi anche a far quello e bisogna imparare dall’Atalanta anche a fare quello, perché nella tua metà campo non ammoniscono»

Luciano Spalletti, l’allenatore in seconda del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro l’Atalanta

«Mi dà fastidio la sconfitta perché la squadra ha fatto una buonissima partita. Una gara vera, da gara vera. Per cui c’è dispiacere perché in alcuni dettagli potevamo fare meglio: Il dubbio era di non essere all’altezza e invece lo siamo stati»

Dove avete perso?

«Abbiamo perso perché loro sono una squadra forte a cui vanno fatti i complimenti per come sta portando avanti la squadra anche dal punto di vista societario per i contratti che fanno e i calciatori che hanno. Sanno far tutto, hanno fisicità, hanno tecnica. Contro di loro per differenza di altezza eravamo improponibili, invece anche lì siamo stati bravi a non concedere troppi calci d’angolo. È una sconfitta che va accettata, anche se c’è rammarico»

Il nuovo modo di giocare era tutto preparato o lo hai improvvisato negli ultimi allenamenti?

«È risuccesso che ci siamo messi a tre, è un tema che ogni tanto affrontiamo con la squadra ed è una cosa che bisogna approfondire perché molte squadre europee fanno così, con i due mediani che vanno a giocare dentro linea e fuori linea, anche l’Atalanta lo fa. Contro l’Atalanta giocare così ci ha dato un beneficio, non abbiamo sofferto il loro gioco lungo le fasce, siamo rimasti in equilibrio. Lo abbiamo provato in questi due allenamenti prima della partita. Poi non potevo fare altrimenti considerando che questa era la squadra che avevo e non potevo mettere in difficoltà alcuni giocatori»

«Noi siamo stai bravi a farlo qualche volta, lo dovevamo fare qualche volta in più, però c’è una fase in cui abbiamo sofferto 10 falli da loro nella nostra metà campo. E sono bravi anche a far quello e bisogna ad imparare dall’Atalanta anche a fare quello, perché nella tua metà campo non ammoniscono»