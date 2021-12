Sky: Spalletti stasera può schierare Ounas titolare

Vista l’assenza di Insigne, Lozano agirà a sinistra liberando l’out di destra. Politano col Sassuolo è apparso fuori forma, Adam scalda i motori

Secondo quanto riferisce Sky Sport, potrebbe essere arrivato – visto l’infortunio di Insigne – il momento di una chance da titolare per Adam Ounas. Stasera, infatti, contro l’Atalanta, Lozano agirà sulla sinistra al posto del capitano liberando dunque il posto a destra, che potrebbe non essere affidato a Politano, appena rientrato dopo la positività al Covid. E apparso peraltro in difficoltà nei minuti che Spalletti gli ha concesso mercoledì.

Da qui, l’idea: Ounas dal primo minuto, a completare il tridente con il Chucky e Mertens.

