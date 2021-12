Rulfi: «Sofia Goggia deve avere meno insicurezze su sé stessa»

Stamattina, alle 10.30, a St. Moritz si disputerà il Super G femminile che avrà come protagoniste anche le italiane Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia vincitore di tre gare consecutive (due discese e un Super G) a Lake Louis.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Gianluca Rulfi direttore tecnico della Nazionale femminile di sci. Della Goggia ha detto:

A Lake Louise non ha fatto errori grossolani che sono sempre stati un po’ il suo marchio di fabbrica e la difficoltà con lei è farla rendere in gara al pari di come va forte in allenamento. A mio parere ci è riuscita al completo soltanto nella prima discesa canadese.

Sofia è troppo preoccupata di quello che le gira attorno, poco tranquilla sul “compito” che deve fare, è un aspetto un po’ insito nel suo carattere. Deve avere meno insicurezze su se stessa, perché la grande foga che a volte la travolge deriva proprio da quelle.