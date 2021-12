Plusvalenze Juve, due indagati si avvalgono della facoltà di non rispondere

Si tratta degli ex manager Marco Re e Stefano Bertola. “Le questioni in discussione, spiega il loro legale, sono essenzialmente di carattere tecnico e necessitano di una riflessione”.

Nuovi sviluppi sul caso “plusvalenze” che ha colpito molto la Juve negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta l’Ansa infatti due degli in pagati hanno annunciato di volersi avvalere della possibilità di non rispondere all’interrogatorio nell’inchiesta della procura di Torino sui conti della Juventus.

Si tratta degli ex manager Marco Re (convocato per oggi) e Stefano Bertola. “Le questioni in discussione – spiega il loro legale, avvocato Luigi Chiappero – sono essenzialmente di carattere tecnico e necessitano di una riflessione”.

L’avvocato Claudio Gabasio non potrà invece essere sentito come persona informata sui fatti perché legale del club. Nominato un consulente esterno per analizzare gli ultimi tre bilanci dei bianconeri.