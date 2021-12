Non c’è nessun giallo Manolas: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo

Il greco dovrebbe tornare regolarmente a disposizione già giovedì. Ancora terapie e lavoro personalizzato per Insigne e Fabian Ruiz. Terapie anche per Lobotka

Nonostante le indiscrezioni circolate stamattina, Spalletti pare aver recuperato almeno Kostas Manolas per la partita di giovedì contro il Leicester. Il greco ha svolto tutta la seduta d’allenamento in gruppo – così fa sapere il Napoli – e dovrebbe dunque essere regolarmente a disposizione del tecnico di Certaldo dopo i guai fisici prima e la gastroenterite poi. Ora il punto sarebbe quello di rimetterlo gradualmente nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma è un altro discorso.

Il Napoli, nel report dell’allenamento di oggi, ha aggiornato anche sulla condizione degli altri infortunati: non sono ancora recuperati Insigne e Ruiz, che hanno fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lo spagnolo anche qualcosa in campo. Personalizzato in campo per Anguissa, che ha puntato l’Empoli. Solo terapie per Koulibaly e Lobotka, che si è infortunato sabato sera contro l’Atalanta.