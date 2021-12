Mertens: «Giocare con tanti assenti, fare il 2-1 e poi perdere, fa male»

Nel post partita di Napoli-Atalanta, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Dries Mertens.

«Al rinnovo non sto pensando perché è a fine anno, spero di rimanere ancora tanti anni, ma poi vediamo. Sono contento che stiamo facendo qualcosa di bene, non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo andare avanti, oggi abbiamo fatto una grandissima partita, Malcuit non giocava da sei mesi e ha fatto una partita così bella, mi fa solo piacere. Spero che tornino presto gli altri per tornare al posto dove vogliamo stare».

Se i tuoi compagni ti avessero messo in condizione di attaccare più la profondità avresti segnato di più.

Soddisfatti del possesso palla? Ve lo aveva chiesto il mister.

«Sì, penso che dobbiamo essere molto contenti dei primi 65 minuti, c’erano tanti giocatori che non hanno giocato per tante partite, abbiamo cambiato il modulo per far spazio agli altri. Lobotka nel primo tempo ha giocato benissimo, abbiamo provato di tutto. Malcuit erano sei mesi che non giocava e ha fatto una partita bellissima, posso fare solo i complimenti a questi ragazzi. Non è facile tornare al tuo livello, io l’ho visto, dobbiamo solo alzare la testa e lavorare».