Marotta: «Inzaghi ci sta mettendo del suo. Ce la giochiamo su tutti i campi d’Europa»

Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Infinity+ prima dell’inizio di Real Madrid-Inter. «Arrivare qui a Madrid con la qualificazione in tasca ci soddisfa, sì. Ma non dobbiamo accontentarci: siamo qui per ottenere un inaspettato primo posto».

Soddisfatto, Marotta, dell’impatto di Inzaghi: «Non mi sorprende, il solco di Conte è stato ereditato da Inzaghi. Avevamo e abbiamo un gruppo di grandissimi professionisti, ma Simone ci sta mettendo del suo, siamo soddisfatti della persona e dell’allenatore. L’Inter può andare a giocarsela alla pari su ogni campo d’Europa». Del rinnovo del tecnico, di cui già si vocifera, «si parlerà più avanti».