Lotito: «Non ho alcun potere nella Salernitana, io sono fuori»

All’uscita dell’assemblea di lega che aveva appena votato la richiesta alla Figc di tenere il club in Serie in deroga alle regole

“Lo striscione a Salerno ‘liberate la Salernitana da questa gente’? Lo dovete chiedere a chi governa la Salernitana, non so certo io. So indipendenti, io sto fuori. Non ho alcun potere, sto fuori dalla Salernitana”. Così Claudio Lotito ha sviato le domande sul destino della Salernitana all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A.

Lotito aveva appena incassato dagli altri club la richiesta alla Figc di tenere la Salernitana in Serie A fino alla fine del campionato. Richiesta votata all’unanimità con due astenuti: la Lazio di Lotito e la Salernitana di Lotito.

Per le regole della Figc, la Salernitana dovrebbe essere estromessa dal campionato, visto che al 31 dicembre non avrà trovato un acquirente che la liberi dal conflitto d’interessi del suo proprietario, Lotito.

Se la Federcalcio dovesse andare incontro alla richiesta della Serie A (smentendo così gli ultimatum del presidente Gravina), la Salernitana chiuderebbe una stagione in Serie A che non avrebbe potuto giocare, tornando molto probabilmente in Serie B al suo proprietario: sempre Lotito.