L’Inter dilaga sulla Roma: 3-0 in comodità. Il pubblico romanista non fischia e canta fino alla fine

All’Olimpico non c’è partita. Nerazzurri in gol con Calhanoglu (su corner), Dzeko e Dumfries. L’unica brutta notizia per Inzaghi è l’infortunio di Correa

È stata una non-partita quella tra Roma e Inter. La squadra di Inzaghi ha giganteggiato. Tre gol nel primo tempo hanno archiviato la pratica. La squadra di Mourinho non è mai stata in gioco. I giallorosso hanno l’alibi delle numerose assenze ma la prestazione è stata una dimostrazione di impotenza. Per la Roma settima sconfitta in campionato in sedici partite. Quel che ci ha colpito è che il pubblico romanista – spinto dalle curve – non ha fischiato e ha cantato fino alla fine.

Le rete sono state segnate da Calhanoglu che appare sempre più rigenerato da Simone Inzaghi, ha segnato direttamente su calcio d’angolo con la complicità della difesa della Roma; poi di Dzeko che non ha esultato al termine di un’azione flipper; e infine Dumfries che ha agevolmente adagiato in rete di testa su cross sul secondo palo di Bastoni.

La sensazione è che l’Inter avrebbe potuto segnare quasi in ogni azione d’attacco. L’unica brutta notizia per l’Inter è l’infortunio muscolare a Correa.

La squadra di Inzaghi si è momentaneamente portata al secondo posto in classifica con 37 punti. Il Milan è a 38. A 36 c’è il Napoli che stasera affronterà l’Atalanta.