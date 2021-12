La Gazzetta apre il giallo Manolas: “non sta bene, il suo recupero sarà complesso”

Il greco a fine novembre ha accusato una gastroenterite che gli ha fatto saltare il Sassuolo e l’Atalanta. Non recupererà neanche contro l’Empoli

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati del Napoli che potranno essere recuperati nelle prossime giornate. L’infermeria, come abbiamo scritto ieri, inizia a svuotarsi. Contro l’Empoli, il prossimo weekend, Luciano Spalletti spera di recuperare Anguissa e Insigne. Lobotka potrebbe tornare per il match con il Milan. Ma secondo la rosea sarebbe improbabile il rientro in campo di Fabian Ruiz e soprattutto di Kostas Manolas. Finora si è sempre detto che il greco era rimasto vittima di una gastroenterite: a fine novembre ha saltato la trasferta contro il Sassuolo, poi ha dato forfait anche contro l’Atalanta. Una gastroenterite, in genere, non impiega tanto tempo a passare. La Gazzetta sul punto sembra piuttosto sibillina. Scrive che il greco non sta bene, ma soprattutto, che il suo recupero sarà complesso.

“E degli infortunati di lungo corso c’è la speranza di poter rivedere tra i convocati di domenica prossima, con l’Empoli, il camerunese Anguissa e il capitano Insigne. Senza forzare i tempi sarà comunque importante recuperare il centrocampista, così come l’attaccante, per il big match del 19 contro il Milan. Per quella data si spera di rivedere anche Lobotka. Molto difficile che ciò accada per Fabian Ruiz, impossibile invece per Osimhen e Koulibaly. Mentre un discorso a parte è quello relativo a Manolas che non sta bene e il suo recupero sarà complesso“.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News