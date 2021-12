La Gazzetta accosta l’abbraccio Goggia-Brignone al passaggio di borraccia tra Coppi e Bartali

La Gazzetta dedica una pagina e un editorialino di Paolo Bartezzaghi all’abbraccio dell’altro giorno tra Sofia Goggia e Federica Brignone. Brignone è andata a complimentarsi con la connazionale che ha vinto tre gare di fila a Lake Louis. Tra le due non corre buon sangue ma c’è rispetto dal punto di vista sportivo.

Scrive la Gazzetta nell’editorialino sulle grandi rivalità dello sport:

Federica Brignone e Sofia Goggia si sono abbracciate. Dal 2017 si sono cordialmente detestate con dichiarazioni di fuoco e antipatia poco dissimulata. Il gesto di calore umano, anche perché erano in tuta da sci, è avvenuto nel pieno della carriera delle due azzurre. Sono più frequenti i casi in cui la rappacificazione avviene a bocce ferme. Quando l’adrenalina è calata e i risultati sono acquisiti. Per questo la foto di Fausto Coppi che passa la borraccia a Gino Bartali, o viceversa, è entrata nella storia. I due campioni non solo erano nel pieno della carriera ma nel pieno della corsa. Anzi, nel pieno di una salita del Tour de France del 1952.