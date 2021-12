Katia Ancelotti: «Se Ibra fosse arrivato a Napoli avrebbe cambiato lo spogliatoio»

Radio Kiss Kiss ha sentito oggi Katia Ancelotti, la figlia dell’ex allenatore del Napoli, attualmente al Real Madrid, sulle dichiarazioni di Ibrahimovic nel suo ultimo libro

«Ho letto le parole di Ibrahimovic. Mio padre era venuto al Napoli per vincere ma le cose a volte non vanno come si vorrebbe. Vincere al Napoli sarebbe stato grandioso, in un ambiente così speciale in cui non si vince da tanto sarebbe stato davvero bello. Con Ibrahimovic, papà ha un grande rapporto. Chi conosce Zlatan sa che una persona molto umile anche se fa il fenomeno. È stato veramente un peccato perché insieme avrebbero potuto fare benissimo. Il mese di Novembre fu terribile e l’arrivo di Irahimovic avrebbe dato veramente una scossa incredibilmente all’ambiente perché avrebbe veramente cambiato uno spogliatoio. A mio padre piace stare sul campo e il mestiere del ct non glielo consentirebbe. Probabilmente arriverà ad allenare una Nazionale ma per adesso preferisce vivere gli allenamenti quotidiani. Napoli è stata una grande delusione perché non era una stagione da buttare via, ma le cose vanno come devono andare. Adesso sono contenta che sia Madrid ma mi auguro veramente che il Napoli possa vincere lo scudetto. Io ho sofferto tanto nel lasciare questa città. È stato un anno breve ma intenso e la considero la mia città»