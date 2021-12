Juan Jesus: «Giroud? La regola è chiara, l’arbitro ha fatto bene»

Il difensore del Napoli, Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan

Cosa pensi del gol annullato per il fallo di Giroud?

Come sei arrivato a questa partita?

«Sono in Italia dia 10 anni, giocare a Napoli è un onore, in questo stadio ho giocato per 5 anni con l’Inter, ma oggi ero proprio tranquillo di testa perché conosco questo campo e poi perché ci siamo allenati per affrontare al meglio questa partita»