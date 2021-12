Lotito non ce la fa a diventare senatore: il Senato gli vota contro

Con 155 voti a 102, l’aula congelato la decisione della Giunta delle elezioni e immunità e il seggio resta a Vincenzo Carbone di Italia viva

Lotito non ce l’ha fatta. Non sarà senatore. Il seggio rivendicato dal Presidente della Lazio resta in carica a Vincenzo Carbone, di Italia viva, eletto pure lui in Campania. Decisivo – scrive Repubblica – un ordine del giorno a prima firma della presidente dei senatori di Leu Loredana De Petris approvato dall’aula del Senato con 155 voti a favore, 102 contrari e 4 astenuti (voto segreto) che di fatto congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità che precedentemente aveva riconosciuto il posto a Lotito, eletto nel 2018 con Forza Italia.

Carbone resta in carica in attesa che il caso venga nuovamente esaminato dalla Giunta.

