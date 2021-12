Gazzetta: plusvalenze Juventus, i pm vogliono sentire Jorge Mendes

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i pm che si occupano del fascicolo relativo alle plusvalenze della Juventus pensano di convocare l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, per fare luce sulla «famosa carta che non deve esistere teoricamente». Il procuratore potrebbe essere a Torino dopo Natale.

“gli inquirenti continuano a cercare informazioni sulla «famosa carta che non deve esistere teoricamente» di cui si parla in un’intercettazione: l’ipotetico accordo privato con Cristiano Ronaldo che ancora non è stato materialmente trovato. La carta, secondo le ipotesi più qualificate, farebbe riferimento a un’intesa con CR7 sulle mensilità posticipate in epoca Covid oppure a un patto (una buonuscita?) siglato nell’estate 2021, nei giorni del passaggio allo United. In queste ore si ipotizza che, per chiarire la questione, dopo Natale possa essere chiamato a Torino anche Jorge Mendes, l’agente di CR7, il procuratore più potente del mondo, l’uomo che ha lavorato per settimane al trasferimento in Inghilterra. Nessuno più di lui è a conoscenza dei rapporti, personali ed economici, tra Cristiano e la Juventus”.