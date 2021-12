Gazzetta: Juve, entro Natale il rinnovo di Dybala fino al 2026 a 10 milioni a stagione

Paulo Dybala rinnoverà con la Juventus prima della fine dell’anno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un prolungamento fino al 2026, praticamente a vita, a 10 milioni a stagione. Manca solo la firma, scrive la rosea.

L’agente, Jorge Antun, è pronto a tornare a Torino a discutere con il club prima di Natale.

“L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena. Perciò non c’è più tempo per indugiare e già nei prossimi giorni l’agente potrebbe sbarcare nuovamente a Torino, per chiudere con l’happy end una telenovela iniziata in tempi pre Covid”.

“Paulo sottoscriverà un contratto che gli permetterà di arrivare alla doppia cifra: 8 milioni di partenza più 2 di bonus, con un meccanismo particolare legato ai premi. In sostanza se raggiungerà determinati obiettivi prefissati per due stagioni di fila, i bonus entreranno nella parte fissa dello stipendio.