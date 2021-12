Gazzetta: all’89esimo si marca con cattiveria, al Napoli è mancata la ferocia

Sassuolo-Napoli 2-2 da 0-2, ecco cosa scrive la Gazzetta:

Forse questo è l’errore più grave della gara del Napoli: all’89’, su una punizione dalla trequarti, in area si marca con cattiveria e non si consente a un avversario di saltare indisturbato. È mancata un po’ di ferocia e forse la partita è scivolata via dalle mani del Napoli senza che la capolista se ne accorgesse. Spalletti non ha mandato i segnali giusti dalla panchina, perché quando si è fatto male Fabian Ruiz ha inserito Politano e non Demme e la squadra per qualche minuto ha faticato a ritrovarsi. Così il Sassuolo ha potuto riaprire la gara dando un senso al finale che addirittura avrebbe potuto condannare il Napoli alla sconfitta. Ma sarebbe stato troppo.