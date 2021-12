Ecclestone: «È stato Hamilton a tamponare Verstappen. La gara è stata gestita in modo amatoriale»

Bernie Ecclestone, 91 anni, una vita in Formula Uno, fondatore dell’associazione costruttori. È stato intervistato dalla Gazzetta dello sport.

Ha visto l’ultima gara?

Il duello in pista Verstappen-Hamilton.

«Faccio l’esempio più eclatante, quello della collisione tra i due: Max ha semplicemente fatto quello che ci si poteva immaginare facesse per farsi sfilare. Lewis non si è mosso, mi è parso che non volesse superare (per non farsi poi ripassare con l’ala mobile; n.d.r.). Che cosa diavolo doveva fare d’altro Max?».