D’Aversa: «Stimo Ferrero, come presidente e uomo. La Samp sta dimostrando compattezza»

Il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa presentando il derby di domani contro il Genoa. Ha iniziato l’incontro con i giornalisti parlando dell’arresto del presidente Massimo Ferrero.

“Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei fare alcune riflessioni. In questo momento sembra tutto nero ma c’è la volontà da parte mia è di vedere le cose a colori. La prima riflessione è al presidente Massimo Ferrero, per cui provo stima professionale e umana, e spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per la Sampdoria, inteso come club. In questi giorni stanno dimostrando compattezza e di questo sono davvero orgoglioso di essere allenatore della Sampdoria. La terza è per la squadra. Sappiamo l’importanza del derby, partita che non va giocata ma vinta. Dobbiamo andare in campo con la determinazione di essere protagonisti. Abbiamo. una grande opportunità, entrare nella storia del club vincendo il derby. L’ultima è per tifosi. Ci sarà bisogno di unità e nei colori. Non solo per le strade ma anche allo stadio. Siamo nella burrasca ma ognuno deve prendere un remo. E’ un momento difficile, ne usciremo insieme e dobbiamo iniziare vincendo il derby”.