Coppa Italia, i sedicesimi: l’Udinese passeggia sul Crotone, anche il Venezia è agli ottavi

4-0 dei friulani al Crotone. Doppietta di Pussetto. Il Venezia ha vinto nella sfida delle 15:00, 3-1 alla Ternana. Stasera c’è Genoa-Salernitana

L‘Udinese è agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver agevolmente superato il Crotone per 4-0. Due volte in gol Iniacio Pussetto, che i bianconeri stanno via via ritrovando dopo il grave infortunio che l’argentino ha affrontato nella scorsa stagione. In gol anche Success e De Maio.

Nella partita precedente, quella delle 15:00, il Venezia ha battuto 3 a 1 la Ternana al Penzo. Anche i veneti si sono dunque qualificati per gli ottavi di finale. In gol Heymans, Crnigoj e Forte. Per gli ospiti ha segnato Pettinari.

Alle 21:00 al Ferraris c’è Genoa-Salernitana.