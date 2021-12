Capello: «Il vero rivale dell’Inter è il Napoli. Se Spalletti recupererà i suoi potrà partecipare alla volata finale»

La Gazzetta dello Sport pubblica i pareri di cinque esperti su chi possa essere l’avversaria più temibile dell’Inter capolista. Ci sono Sacchi, Bergomi, Capello, Mauro e Adani. Quasi tutti sono convinti della pericolosità dell’Atalanta. Capello, però, si sofferma sul Napoli di Spalletti.

«Ribadisco anche il nome della squadra che considero la principale avversaria dell’Inter: il Napoli. La squadra di Spalletti è andata benissimo fino a quando ha avuto l’intera rosa a disposizione. Gli infortuni hanno creato qualche problema, ma se Spalletti riuscirà a recuperare giocatori importanti come Osimhen, penso che potrà partecipare alla volata finale. Attenzione però all’Atalanta. È in risalita, ha un gioco collaudato e un tecnico esperto e perfetto per la realtà di Bergamo. L’Atalanta va considerata ormai una grande del nostro calcio. Il Milan era partito benissimo, ha dato spesso spettacolo ed è lassù a giocarsela, ma temo che il serio infortunio di Kjaer possa rivelarsi un handicap davvero insostenibile per Pioli».