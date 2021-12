Campania, il bollettino Covid: oltre 40000 i test, 1304 i positivi

Il tasso è al 3,2%. Salgono vertiginosamente i ricoveri ordinari: sono ben 22 in più. Due in meno, invece, i ricoveri in terapia intensiva

Sono 40403 i tamponi Covid (molecolari ed antigenici) effettuati ieri in Campania. E dal consueto bollettino diffuso dalla Regione vengono notificate 1304 nuove infezioni, col tasso che si attesta al 3,2%, in discesa rispetto a ieri.

Salgono, però, le ospedalizzazioni: addirittura 22 in più. Ieri i ricoverati in degenza ordinaria erano 359, oggi se ne contano 381. Scendono, di contro, i ricoveri in terapia intensiva. Ieri i pazienti in area critica erano 30, oggi sono 28.

Si registrano, purtroppo, altri 7 deceduti, di cui 6 nelle ultime 48 ore.