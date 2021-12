Campania, 1329 positivi. Il tasso scende di nuovo, come le terapie intensive

Tre letti occupati in meno, mentre aumentano i ricoveri in degenza. I test effettuati sono quasi 32mila. Altri 8 morti

Secondo il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania, i positivi del giorno sono 1329 su 31.547 test, per un tasso al 4,2%, in discesa rispetto a ieri, quando è arrivato a toccare quota 4,5%. I deceduti sono 3.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, calano i posti occupati in terapia intensiva: ieri erano 26, oggi sono 23. Aumentano, invece, i ricoveri in degenza ordinaria (351 oggi contro i 345 di ieri).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 351

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.