Branca: «Mourinho sul viale del tramonto? Maldicenze dettate da opportunismo e invidia»

Quando va in trance agonistica non lo ferma nessuno. Vincemmo in inferiorità numerica con un gol di Sneijder a due minuti dalla fine. All’intervallo stavamo perdendo. Mou partì con toni pacati, alzandoli via via. C’era questo lettino di acciaio puro, una settantina di chili. Finita la sua arringa, José lo ribaltò, urlando cose irripetibili alla squadra. Funzionò.

L’esperienza alla Roma, per ora, è – naturalmente, peraltro – altalenante. I sussurri, come sempre, sono già cominciati. Ma Branca non ha dubbi: Mourinho non è affatto sul viale del tramonto.