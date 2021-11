Tsitsipas: «Mi dicevano: ‘Sei greco? Allora sei buono a nulla’. Per questo ho iniziato a giocare a tennis»

Su Specchio una lunga intervista a Stefanos Tsitsipas, 23 anni, in gara alle Nitto Atp Finals, numero 4 del mondo. Racconta i suoi inizi e le sue passioni, una su tutte la fotografia. Quando era ragazzo, la Grecia attraversò una durissima crisi economica.

«Quegli anni storti sono il motivo per cui ho iniziato a giocare a tennis. Sono stati la mia molla. Sono cresciuto in una situazione complicata dalla quale volevo scappare, volevo un futuro per me e per la mia famiglia, volevo prendere le distanze da certi giudizi crudeli che chiunque si permetteva di fare. Sei greco? E allora sei buona a nulla . Il tennis mi ha subito dato delle opportunità, mi ha permesso di mostrare un valore . Ora il mio Paese sta meglio, si è rimesso in piedi dopo una situazione disastrosa, non siamo ancora del tutto usciti dalle difficoltà, ma ci stiamo riprendendo. Io sono orgoglioso di essere greco e spero di dare un po’ di soddisfazione con i miei risultati».

Racconta di aver subito del razzismo perché greco.

Continua:

Agli ultimi Us Open è stato criticato per una lunga pausa nel bagno: 7 minuti che hanno causato l’ira funesta di Murray.

«È stato quasi bello essere il cattivo. Di media, nel circuito, sono il ragazzo a posto che deve sempre rispondere a quell’ideale di persona e cambiare prospettiva per un po’ mi ha fatto sorridere. Non sono certo andato al bagno per dare fastidio a qualcuno o per provocare una reazione o per stressare il sistema o fare dispetti. Niente di tutto ciò. Mai mi sarei immaginato tanto rumore e tanta indignazione, sono andato in bagno come fa qualsiasi altro essere umano. Non capisco perché la gente l’abbia presa sul personale. Ancora proprio non trovo una buona ragione: mi hanno rivoltato contro una pausa perfettamente legittima. Ci ho messo il tempo che mi serviva, non ho usato quei minuti per fare qualcosa di sbagliato o per essere perfido. Quel che è successo dopo è insensato. Ora penso a tutto questo clamore per una stupidaggine come a uno di quei meme che girano ossessivi sui social, quando succede qualcosa di buffo e continua a circolare sempre la stessa immagine con gli abbinamenti più ridicoli. La pausa toilette non era affatto nata come una cosa buffa, è successo e me la tengo così. Del resto è proprio da me passare per il cattivo di turno per essere andato in bagno».