Spalletti: «Meret è forte come Ospina, solo che non possiamo schierarne due»

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani sera contro il Legia, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato di Meret che sarò titolare tra i pali

«Meret gioca perché è un portiere forte come Ospina, non perché la partita è differente o meno importante. Siccome hanno una forza che si equivale, in questo momento diamo delle possibilità anche a lui. È un altro portiere titolare, solo che non ne possiamo far giocare due»