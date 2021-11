Sky: Roma, lesione al quadricipite per Pellegrini, resterà fuori 40 giorni

Il centrocampista si è infortunato ieri durante il match contro il Torino. Oggi è stato sottoposto agli esami strumentali. Tornerà in campo con l’anno nuovo

La Roma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini per 30-40 giorni. Il centrocampista si è infortunato ieri durante il match di campionato contro il Torino. Oggi è stato sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al quadricipite. Il calciatore giallorosso dovrà stare fermo ai box per 30-40 giorni. Tornerà in campo direttamente nell’anno nuovo. Lo scrive, su Twitter, il giornalista Sky Angelo Mangiante.

Lorenzo #Pellegrini.

Gli esami strumentali hanno confermato la lesione al quadricipite.

Tornerà nel 2022.

Stop 30-40 giorni. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 29, 2021

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News