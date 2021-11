Serie A, è Gasperini il «Coach of the Month» di novembre

Il tecnico dell’Atalanta premiato dopo Spalletti e Pioli. Tre su tre per i bergamaschi questo mese, sabato c’è la sfida col Napoli

A settembre Spalletti, a ottobre Pioli, a novembre Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta è stato nominato dalla Lega Serie A «Coach of the Month», allenatore del mese. Questo mese tre vittorie su tre per i bergamaschi in campionato, l’ultima a Torino contro la Juventus.

⚽🏆 #SerieATIM💎 COACH OF THE MONTH | NOVEMBER 2021 🔝➡️ Gian Piero Gasperini La ricetta perfetta di Gasp: gol e vittorie ⚽✅@Atalanta_BC #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2021

Il Napoli affronterà l’Atalanta sabato alle 20:45, dopo il turno infrasettimanale.