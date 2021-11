Sassuolo, Boga non recupera per il Napoli: non è convocato

Dionisi aveva annunciato il recupero dell’ivoriano ma si è scelta la via della prudenza. Out anche Djuricic che manca oramai da un mese

Il Sassuolo ha diffuso l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro il Napoli di Spalletti a Reggio Emilia. Ancora fuori Djuricic, che sembrava in procinto di tornare ma che è ancora ai box. Ma la notizia è che non è convocato neanche Boga, seguito peraltro da tempo dai partenopei. Dionisi aveva dichiarato che avrebbe valutato l’impiego dell’ivoriano dopo l’allenamento di oggi. A ieri, così aveva annunciato, Boga era praticamente recuperato. Ma non c’era intenzione di rischiare, ed in effetti la scelta è stata quella di aspettare ancora un po’ e di non forzare.

Due titolari in meno, dunque, per i neroverdi. Assenti anche Goldaniga, Obiang e Romagna.